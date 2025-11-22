Nhận định Arsenal – Tottenham Hotspur vào lúc 23:30 ngày 23/11

Nhận định Arsenal – Tottenham Hotspur trong khuôn khổ vòng 12 Premier League 2025/26 hứa hẹn một trận cầu nảy lửa và không khoan nhượng. Diễn ra trên sân vận động Emirates, trận derby Bắc London không chỉ là cuộc chiến vì danh dự mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vương, khi cả hai đội đều đang thể hiện những bộ mặt khác nhau và cùng hướng đến mục tiêu 3 điểm trọn vẹn.

Điểm qua phong độ hiện tại của Arsenal – Tottenham Hotspur

Trước khi bước vào trận derby có lịch sử thù địch kéo dài hơn một thế kỷ, phong độ của cả hai đội là yếu tố được người hâm mộ quan tâm hàng đầu. Những kết quả gần đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và chiến thuật mà hai vị huấn luyện viên sẽ sử dụng trong cuộc đối đầu sắp tới.

Về phía chủ nhà Arsenal

Dưới sự lèo lái của HLV Mikel Arteta, Arsenal đang có một giai đoạn tương đối ổn định. Dù vừa bị Sunderland cầm hòa đáng tiếc với tỷ số 2-2, “Pháo thủ” vẫn cho thấy sức mạnh của một ứng cử viên vô địch. Trước đó, họ đã có một chuỗi trận ấn tượng với các chiến thắng liên tiếp trước Burnley, Crystal Palace, West Ham United và cả những màn trình diễn thuyết phục ở đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, mối lo lớn nhất của Arsenal hiện tại lại nằm ở phòng y tế. Tình hình chấn thương của các trụ cột như Kai Havertz, Martin Odegaard và Gabriel Martinelli đang để lại một dấu hỏi lớn về khả năng ra sân, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh tấn công của đội chủ sân Emirates.

Arsenal đang thi đấu khá thăng hoa

Về phía đội khách Tottenham Hotspur

“Gà trống” lại đang thể hiện một phong độ khá thất thường và khó đoán. Đoàn quân của HLV Thomas Frank vừa có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước FC Copenhagen tại Champions League, nhưng lại đang gặp nhiều khó khăn ở giải quốc nội. Trận hòa 2-2 gần đây trước Manchester United đã phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của họ.

Đáng chú ý, thành tích không tốt trên sân nhà trong năm 2025 là một thống kê đáng báo động, khi họ là một trong những đội thua nhiều trận sân nhà nhất. Dẫu vậy, trong một trận derby, mọi con số chỉ mang tính tham khảo và Tottenham luôn biết cách gây khó khăn cho đối thủ cùng thành phố.

Bảng tỷ lệ kèo trận Arsenal – Tottenham Hotspur

Để có cái nhìn khách quan từ giới chuyên môn, chúng ta cùng tham khảo bảng tỷ lệ kèo cho trận đại chiến này. Các con số phản ánh phần nào đánh giá về sức mạnh và khả năng chiến thắng của hai đội.

Soi kèo Arsenal – Tottenham Hotspur chi tiết

Trận derby Bắc London luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ, nơi phong độ không phải lúc nào cũng quyết định tất cả. Dựa trên những phân tích xoilac tv đã đưa ra về lực lượng, lịch sử và lối chơi, chúng ta có thể đưa ra những dự đoán chi tiết cho từng loại kèo.

Soi kèo chấp

Với lợi thế sân nhà Emirates cùng một phong độ tổng thể ổn định hơn, không ngạc nhiên khi Arsenal được xếp ở cửa trên. Tỷ lệ chấp 0.5/1 cho thấy niềm tin của giới chuyên môn vào một chiến thắng cho “Pháo thủ”.

Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ đội chủ nhà khi Arsenal đã thắng 6 trong 8 trận gần nhất tiếp đón Spurs tại Premier League. Hơn nữa, Arsenal đang bất bại trong 13 lần gần nhất đón tiếp Tottenham trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, một thành tích vô cùng ấn tượng. Do đó, lựa chọn Arsenal ở kèo chấp này được xem là một phương án khả thi.

Dự đoán: Arsenal -1.25

Soi kèo châu Âu

Kèo châu Âu thể hiện rõ hơn quan điểm về một chiến thắng cho Arsenal. Tuy nhiên, không thể xem thường Tottenham trong một trận đấu mang tính chất đặc biệt như thế này. Một kết quả hòa cũng hoàn toàn có thể xảy ra, phản ánh đúng sự căng thẳng và kịch tính của các trận derby Bắc London. Lối chơi của hai đội đều có những điểm mạnh riêng và một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Dự đoán: Arsenal thắng

Soi kèo Tài Xỉu

Những cuộc đối đầu giữa Arsenal và Tottenham thường là những bữa tiệc bóng đá tấn công với nhiều bàn thắng được ghi. Thống kê cho thấy 5 trong 7 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội đã có từ 3 bàn thắng trở lên.

Cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu và luôn sẵn sàng chơi đôi công để tìm kiếm chiến thắng. Với hàng công mạnh mẽ của Arsenal và sự khó lường từ các chân sút của Spurs, khả năng trận đấu kết thúc với nhiều bàn thắng là rất cao. Lựa chọn cửa Tài là một quyết định có cơ sở.

Dự đoán: Tài 2.75

Xoilac tv dự đoán tỷ số

Xét trên mọi yếu tố, từ lợi thế sân nhà, phong độ đến lịch sử đối đầu, một chiến thắng nghẹt thở cho Arsenal là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất.

Xoilac dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Tottenham Hotspur

Arsenal sẽ giữ được 3 điểm trên sân nhà của mình

Tổng kết

Cuộc thư hùng tại Emirates vào ngày 23/11 không chỉ là một trận đấu thông thường, đó là niềm kiêu hãnh, là danh dự và là cuộc chiến không khoan nhượng của hai nửa Bắc London. Arsenal với lợi thế sân nhà cùng sự ổn định đang có nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Tottenham chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu khuất phục, sẵn sàng làm tất cả để phá hỏng bữa tiệc của đối thủ.