Nhận định Newcastle United – Manchester City vào lúc 00:30 ngày 23/11

Nhận định Newcastle United – Manchester City, trận đấu muộn nhất ngày thứ Bảy thuộc khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh 2025/26. Trong bối cảnh “Chích Chòe” đang sa sút không phanh, việc phải tiếp đón một Manchester City đang hừng hực khí thế được dự báo sẽ là một thử thách cực đại, ngay cả khi họ được chơi trên sân nhà St James’ Park. Cùng Xoilac tìm hiểu qua bài viết sau:

Đánh giá phong độ của Newcastle United – Manchester City

Bước vào trận đại chiến này, cả hai câu lạc bộ đều đang ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau về mặt phong độ, một yếu tố then chốt có thể định đoạt cục diện trận đấu.

Newcastle United: Khủng hoảng chưa có lối thoát

Newcastle đang trải qua một giai đoạn đầu tháng 11 đầy giông bão. Họ phải nhận hai thất bại liên tiếp trên sân khách tại Premier League với cùng tỷ số 1-3 trước West Ham và Brentford.

Những trận thua này đã phơi bày một cách rõ nét những yếu điểm nơi hàng phòng ngự và sự bế tắc trên hàng công của “Chích Chòe”. Xen giữa hai thất bại đó là chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao tại Champions League, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi những vấn đề nội tại của đội bóng vẫn còn đó.

Không chỉ sa sút về mặt phong độ, Newcastle còn đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Chấn thương dài hạn của thủ thành Nick Pope đã để lại một khoảng trống lớn trong khung gỗ. Thêm vào đó, những trụ cột như Joelinton, Sandro Tonali hay Fabian Schar cũng liên tục phải làm bạn với phòng y tế.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi các bản hợp đồng mới được kỳ vọng như Yoane Wissa cũng dính chấn thương, trong khi những người khác chưa thể hòa nhập và tạo ra tầm ảnh hưởng như mong đợi. Sự bảo thủ trong cách dùng người của HLV Eddie Howe cũng đang bị đặt dấu hỏi khi một số công thần đã sa sút nhưng vẫn được tin dùng.

Newcastle đang thi đấu khá rời rạc

Manchester City: Sức mạnh hủy diệt của nhà ĐKVĐ

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Manchester City đang cho thấy một phong độ hủy diệt. Thầy trò Pep Guardiola đã có một màn thị uy sức mạnh không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Liverpool với tỷ số 3-0 ở vòng 11.

Trước đó, họ cũng dễ dàng vượt qua Borussia Dortmund với tỷ số 4-1 ở cúp châu Âu và Bournemouth 3-1 tại giải quốc nội. Chuỗi trận toàn thắng với những tỷ số cách biệt cho thấy cỗ máy của Pep Guardiola đã vào guồng và sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản.

Tuy nhiên, Man City không phải là không có điểm yếu. Cơn bão chấn thương cũng đang càn quét đội hình của họ. Tổn thất lớn nhất phải kể đến trường hợp của Rodri, người được xem là trái tim nơi tuyến giữa, đã phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương dây chằng chéo trước gặp phải từ tháng 9/2024.

Ngoài ra, danh sách bệnh binh của The Citizens cũng khá dài với những cái tên như Jérémy Doku… Mặc dù vậy, với một đội hình có chiều sâu và chất lượng hàng đầu, Pep Guardiola vẫn biết cách lèo lái con thuyền Man City vượt qua khó khăn, thậm chí biến những cầu thủ dự bị thành nhân tố tỏa sáng.

Bảng tỷ lệ kèo trận Newcastle United – Manchester City

Dựa trên phong độ và tương quan lực lượng hiện tại, không có gì ngạc nhiên khi các nhà cái đều đánh giá Manchester City cao hơn hẳn so với đội chủ nhà Newcastle.

Bảng tỷ lệ kèo trận Newcastle United – Manchester City

Soi kèo châu Á Newcastle United – Manchester City

Với hàng công đang thi đấu bùng nổ của Man City và một hàng thủ lỏng lẻo của Newcastle, lựa chọn cửa trên (Man City chấp) được xem là phương án khả thi, tin tưởng vào một chiến thắng cách biệt cho đội khách.

Dự đoán: Man City -0.5

Soi kèo châu Âu Newcastle United – Manchester City

Phong độ đỉnh cao và lịch sử đối đầu vượt trội khiến một chiến thắng cho Man City là kết quả gần như chắc chắn. Kèo 1×2 cho đội khách là lựa chọn an toàn và hợp lý nhất.

Dự đoán: Man City thắng

Soi kèo Tài Xỉu Newcastle United – Manchester City

Với tỷ lệ Tài Xỉu được niêm yết ở mức khá cao (3.25), nhà cái đang kỳ vọng vào một trận đấu cởi mở và có nhiều bàn thắng. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi hàng công của Man City đang thi đấu bùng nổ, ghi tới 10 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, hàng thủ của Newcastle lại quá mỏng manh và dễ bị tổn thương. Dù gặp khó khăn, Newcastle với lợi thế sân nhà có thể sẽ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự. Do đó, kịch bản một trận đấu có nhiều bàn thắng và nổ Tài là rất dễ xảy ra.

Dự đoán: Tài 2.75

Dự đoán tỷ số Newcastle United – Manchester City

Với những phân tích trên, một chiến thắng tưng bừng dành cho đội khách là điều được dự báo trước. Sức mạnh vượt trội, phong độ ổn định cùng sự hưng phấn sau trận thắng Liverpool sẽ là bàn đạp để Man City tiếp tục bay cao.

Dự đoán tỷ số: Newcastle United 1-4 Manchester City

Newcastle sẽ thua đậm trong trận đấu tới

>>>Xem thêm: Nhận định Paris Saint-Germain – Le Havre

Tổng kết

Tất cả các yếu tố từ nhận định, phong độ, lực lượng, lịch sử đối đầu cho đến tỷ lệ kèo đều đang chống lại Newcastle United. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng “Chích Chòe” khó lòng tạo nên bất ngờ trước một Manchester City đang ở đỉnh cao phong độ. Trận đấu này được dự đoán sẽ là một màn trình diễn sức mạnh của thầy trò Pep Guardiola, và họ sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.