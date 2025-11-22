Nhận định Villarreal – Mallorca vào lúc 03:00 ngày 23/11

Nhận định Villarreal – Mallorca cho thấy một sự chênh lệch đáng kể về cả phong độ lẫn vị thế. Trong khi “Tàu Ngầm Vàng” đang bay cao trên bảng xếp hạng La Liga với lối chơi tấn công rực lửa và một hàng phòng ngự vững chắc, thì Mallorca lại đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Estadio de la Cerámica, một chiến thắng gần như nằm chắc trong tay thầy trò HLV Marcelino, hứa hẹn một trận đấu mà đội chủ nhà sẽ hoàn toàn áp đảo.

Đánh giá phong độ của Villarreal – Mallorca

Phong độ là yếu tố then chốt quyết định cục diện của một trận đấu, và ở thời điểm hiện tại, cán cân đang nghiêng hẳn về phía Villarreal. Việc phân tích kỹ lưỡng thành tích gần đây của cả hai đội sẽ cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh và sâu sắc hơn về những gì có thể diễn ra trên sân cỏ.

Phong độ thăng hoa của Villarreal

Villarreal đang trải qua một giai đoạn cực kỳ thành công tại La Liga mùa giải 2025/26. Đội bóng có biệt danh “Tàu Ngầm Vàng” đang vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 23 điểm sau 11 vòng đấu, thể hiện một bộ mặt đầy tham vọng. Phong độ ấn tượng của họ được xây dựng trên một lối chơi cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Hàng công của Villarreal thi đấu ổn định và hiệu quả, ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất tại La Liga, trong đó có tới 4 trận ghi được từ 2 bàn trở lên. Sức mạnh của họ không chỉ đến từ các cá nhân xuất sắc mà còn từ sự phối hợp đồng đội nhịp nhàng.

Bên cạnh đó, hàng thủ của Villarreal cũng là một điểm tựa vững chắc khi họ là một trong những đội để thủng lưới ít nhất giải đấu. Dù vừa phải nhận một thất bại tại đấu trường Champions League, nhưng đó dường như là một sân chơi quá tầm và họ luôn biết cách duy trì sự tập trung tối đa khi trở lại giải quốc nội.

Trong 5 vòng đấu gần nhất tại La Liga, Villarreal bất bại tới 4 trận, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Với lợi thế sân nhà, nơi họ chỉ thua 3 trong 20 lần tiếp khách gần đây, Villarreal đang tràn đầy tự tin để giành trọn 3 điểm.

Villarreal đang chơi vô cùng thăng hoa

Mallorca và cuộc chiến có điểm đầy cam go

Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, Mallorca đang phải đối mặt với một mùa giải đầy giông bão. Đội bóng xứ đảo hiện đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, một vị trí trong nhóm cầm đèn đỏ.

Phong độ của họ trong thời gian gần đây là vô cùng bất ổn, thiếu đi sự ổn định cần thiết để có thể bứt phá. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Mallorca chỉ có được 3 chiến thắng, còn lại là 2 trận hòa và phải nhận tới 5 thất bại. Hàng thủ của họ cũng bộc lộ nhiều vấn đề khi đã để lọt lưới tới 18 bàn sau 11 vòng đấu.

Dù có những tia sáng le lói như chiến thắng 1-0 trước Alaves hay trận hòa quả cảm 1-1 với Atletico Madrid, nhưng ngay sau đó lại là những thất bại nặng nề như trận thua 0-3 trước Real Betis. Điều này cho thấy sự thất thường trong lối chơi và tâm lý thi đấu của các cầu thủ.

Phải hành quân đến sân của một Villarreal đang có phong độ rất cao, nhiệm vụ giành điểm của Mallorca được xem là “bất khả thi”. Họ có thể sẽ phải lui về phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công hiếm hoi.

Bảng tỷ lệ kèo trận Villarreal – Mallorca

Thị trường cá cược đã phản ánh rõ ràng sự chênh lệch giữa hai đội thông qua các tỷ lệ kèo được đưa ra. Dưới đây là bảng tổng hợp các tỷ lệ kèo chính cho trận đấu này mà Xoilac đã tổng hợp, giúp người hâm mộ có cái nhìn tổng quan về đánh giá của giới chuyên môn.

Soi kèo châu Á Villarreal – Mallorca

Với mức chấp 1.25 trái, nhà cái đánh giá rất cao khả năng thắng đậm của Villarreal. Dựa vào sức mạnh tấn công của đội chủ nhà và hàng thủ yếu kém của đội khách, đây là một tỷ lệ hợp lý. Villarreal hoàn toàn đủ sức tạo ra một chiến thắng cách biệt để vượt qua kèo chấp này.

Dự đoán: Villarreal -1.25

Soi kèo châu Âu Villarreal – Mallorca

Tỷ lệ thắng của Villarreal trên kèo châu Âu chỉ là 1.44, cho thấy xác suất chiến thắng của họ là cực kỳ cao. Các khả năng về một trận hòa hay một chiến thắng cho Mallorca đều khó xảy ra. Lựa chọn Villarreal thắng là một quyết định an toàn cho các nhà đầu tư.

Dự đoán: Villarreal thắng

Soi kèo Tài Xỉu Villarreal – Mallorca

Mức kèo Tài Xỉu 2.75 bàn hứa hẹn một trận đấu có nhiều bàn thắng. Hàng công sắc bén của Villarreal được kỳ vọng sẽ dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự lỏng lẻo của Mallorca. Kịch bản trận đấu có từ 3 bàn trở lên là rất khả thi, do đó cửa Tài là lựa chọn đáng cân nhắc.

Dự đoán: Tài 2.75

Xoilac dự đoán tỷ số Villarreal – Mallorca

Dựa trên mọi phân tích, một chiến thắng thuyết phục cho Villarreal là kết quả được dự báo trước. Đội chủ nhà sẽ áp đảo thế trận và không cho đối thủ nhiều cơ hội.

Xoilac tv dự đoán tỷ số: Villarreal 3-0 Mallorca

Villarreal sẽ có chiến thắng 3 sao trước Mallorca

Tổng kết

Tóm lại, trận đấu giữa Villarreal vs Mallorca vào lúc 03:00 ngày 23/11/2025 là một cuộc đối đầu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp lẫn phong độ. Villarreal, với tư cách là một trong những đội bóng hàng đầu La Liga, cùng lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu vượt trội, được kỳ vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để đánh bại một Mallorca đang khủng hoảng.