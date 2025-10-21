Cùng Xoilac tìm hiểu về việc Messi gặp rắc rối pháp lý, siêu biệt thự 10 triệu bảng nguy cơ bị phá dỡ tại hòn đảo thiên đường Ibiza, Tây Ban Nha đang là câu chuyện thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Giấc mơ về một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình có nguy cơ tan vỡ khi chính quyền địa phương phát hiện ra nhiều hạng mục xây dựng trái phép từ thời chủ cũ, đẩy siêu sao người Argentina vào một tình thế “tiến thoái lưỡng nan” dù không phải là người trực tiếp gây ra sai phạm.

Giấc mơ thiên đường trở thành bài toán pháp lý

Năm 2022, Lionel Messi đã chi khoảng 10 triệu bảng để sở hữu một cơ ngơi tráng lệ tại khu Cala Tarida, Ibiza, với mong muốn đây sẽ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình. Khu đất rộng lớn bao gồm đầy đủ tiện nghi xa hoa, hứa hẹn một không gian riêng tư và yên bình.

Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi lo khi đội ngũ pháp lý của anh phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng về quy hoạch. Chính quyền địa phương xác nhận nhiều hạng mục của biệt thự đã được xây dựng mà không có giấy phép hợp lệ, biến khoản đầu tư triệu bảng thành một cơn ác mộng pháp lý.

Ngôi nhà mà Messi mua lại đang dính đến pháp lý

Nguồn gốc rắc rối: Sai phạm từ người chủ cũ

Điều trớ trêu là toàn bộ sai phạm không phải do Messi gây ra. Các vấn đề bắt nguồn từ người chủ cũ, người đã tự ý cải tạo và mở rộng một số khu vực như nhà để xe thành phòng ở mà không được chính quyền cho phép.

Khi Messi mua lại bất động sản này, những vi phạm tiềm ẩn đã không được phát hiện kịp thời. Giờ đây, với tư cách là chủ sở hữu hiện tại, anh phải chịu trách nhiệm pháp lý để giải quyết hậu quả do người khác để lại, một bài học đắt giá về việc thẩm định kỹ lưỡng trong các giao dịch lớn.

Tối hậu thư từ chính quyền và nguy cơ phá dỡ

Trước những vi phạm rõ ràng, Hội đồng thành phố Sant Josep đã từ chối cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sinh sống, khiến căn biệt thự không thể được sử dụng một cách hợp pháp. Về mặt pháp lý, đây được xem là một “tài sản độc hại”.

Chính quyền địa phương đã đưa ra một yêu cầu dứt khoát: để hợp pháp hóa công trình, đội ngũ của Messi phải phá dỡ toàn bộ những phần đã xây dựng trái phép. Nếu không tuân thủ, siêu biệt thự có thể phải đối mặt với lệnh cưỡng chế tháo dỡ từ tòa án, gây ra tổn thất tài chính nặng nề.

Chính quyền đã yêu cầu Messi phá bỏ toàn bộ ngôi nhà

Áp lực từ nhiều phía

Vụ việc càng trở nên phức tạp khi các nhà hoạt động môi trường nhắm vào căn biệt thự. Một nhóm đã đột nhập và phun sơn lên tường để phản đối lối sống xa hoa của giới siêu giàu, cho rằng điều đó góp phần gây ra khủng hoảng khí hậu. Mặc dù là nạn nhân, hình ảnh của M10 vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự việc này. Để hiểu rõ hơn về các khía cạnh phức tạp của vụ việc, chúng ta có thể điểm qua những vấn đề chính mà Lionel Messi cùng đội ngũ pháp lý của anh đang phải đối mặt:

Vi phạm quy hoạch xây dựng

Đây là cốt lõi của vấn đề. Việc chủ cũ tự ý xây thêm các phòng và thay đổi cấu trúc gara mà không có giấy phép đã tạo ra một tình trạng pháp lý không hợp lệ cho toàn bộ công trình. Theo luật pháp địa phương, mọi thay đổi, dù là nhỏ nhất, đối với một công trình đều phải được sự chấp thuận của cơ quan quy hoạch.

Vị trí trên đất nông nghiệp được bảo vệ

Căn biệt thự nằm trên khu đất được phân loại là đất nông nghiệp chung, nơi các hoạt động xây dựng bị hạn chế nghiêm ngặt để bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên. Yếu tố này làm tăng mức độ nghiêm trọng của các vi phạm và khiến cho việc hợp pháp hóa công trình trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Thiếu giấy phép cư trú

Việc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sinh sống khiến căn biệt thự trở thành một tài sản “chết”. Messi không thể ở hợp pháp, cũng không thể khai thác thương mại từ nó, gây ra một sự lãng phí tài chính khổng lồ đối với một khoản đầu tư trị giá hàng triệu bảng.

Messi không thể ở hợp pháp trong chính ngôi nhà này

Trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu mới

Một nguyên tắc cơ bản trong luật bất động sản là chủ sở hữu mới phải kế thừa cả quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tài sản. Điều này có nghĩa là dù Messi không phải người xây dựng trái phép, anh vẫn là người phải chịu trách nhiệm cuối cùng trước pháp luật để khắc phục sai phạm.

Lời kết

Câu chuyện Messi gặp rắc rối pháp lý, siêu biệt thự 10 triệu bảng nguy cơ bị phá dỡ là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng ngay cả những biểu tượng toàn cầu cũng không thể đứng ngoài vòng pháp luật. Từ một khoản đầu tư cho tương lai và một nơi nghỉ dưỡng trong mơ, cơ ngơi này đã trở thành gánh nặng pháp lý, tài chính, kéo theo nhiều rắc rối không đáng có cho cầu thủ này. Cùng cập nhật thêm tin tức bóng đá để có thêm nhiều điều hữu ích.