Nhà báo Malaysia cáo buộc đội nhà bị môi giới lừa trong vụ bê bối nhập tịch, một tuyên bố đã làm rúng động nền bóng đá Đông Nam Á và đẩy Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vào tâm bão chỉ trích. Nhà báo điều tra kỳ cựu R. Nadeswaran đã khơi mào cho một cuộc tranh luận dữ dội khi cho rằng FAM không phải là chủ mưu, mà thực chất chỉ là một nạn nhân bị qua mặt bởi một nhà môi giới cầu thủ quyền lực. Cùng Xoilac tìm hiểu ngay bài viết dưới đây!

Cáo buộc về tay cò và mạng lưới lợi ích

Nhà báo Nadeswaran của tờ Malaysiakini cho rằng cuộc điều tra của FIFA mới chỉ chạm đến phần nổi của tảng băng chìm. Theo ông, phần chìm là một mạng lưới phức tạp gồm những người hưởng lợi từ việc nhập tịch ồ ạt 7 cầu thủ nước ngoài, bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Arrocha.

Lập luận chính của Nadeswaran là thật khó tin khi các quan chức của FAM lại có thể đích thân bay sang Nam Mỹ hay châu Âu để truy tìm và xác minh gốc gác tổ tiên của những cầu thủ này. Một công việc đòi hỏi sự phức tạp, tốn kém như vậy gần như chắc chắn phải được thực hiện thông qua một bên trung gian.

Chính từ đây, giả thuyết về một tay cò hay một ông trùm giấu mặt đã được đưa ra, người được cho là đã nhận một khoản thù lao hậu hĩnh để tạo ra những bản phả hệ Malaysia giả mạo. Bài viết của Nadeswaran nhấn mạnh rằng trong bóng đá hiện đại, các nhà môi giới nắm giữ quyền lực rất lớn, và chi phí để mua 7 cầu thủ nhập tịch này chắc chắn không hề nhỏ.

Ông ví von một cách chua chát rằng ai đó đã cười trên đường ra ngân hàng, trong khi FAM lại giữ im lặng một cách đáng ngờ về danh tính của người đại diện này. Cáo buộc này không chỉ làm giảm nhẹ trách nhiệm của FAM trong mắt một bộ phận dư luận mà còn vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại về việc các liên đoàn bóng đá có thể dễ dàng bị nhà môi giới cầu thủ thao túng và lừa dối vì lợi ích kinh tế.

Theo Nadeswaran, FIFA đã bỏ qua rất nhiều tình tiết quan trọng

Phản ứng từ FAM: Từ chối và sự thiếu minh bạch

Đối mặt với áp lực, phản ứng của FAM bị cho là thiếu thuyết phục. Ban đầu, họ gọi đây là lỗi hành chính do một nhân viên tải nhầm tài liệu. Tuy nhiên, lời giải thích này nhanh chóng sụp đổ khi Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) không thể xác nhận các giấy tờ gốc.

Trong các buổi họp báo, lãnh đạo FAM đã từ chối trả lời thẳng vào nhiều câu hỏi về gốc gác cầu thủ, lấy lý do không muốn ảnh hưởng đến quá trình kháng cáo. Sự né tránh này bị coi là hành động che giấu thông tin, khiến người hâm mộ cảm thấy bị phản bội.

Hậu quả pháp lý và cuộc khủng hoảng niềm tin lan rộng

Vụ bê bối không chỉ dừng lại ở những cuộc tranh cãi trên mặt báo mà còn kéo theo nhiều hậu quả pháp lý nặng nề từ FIFA. FIFA đã ra phán quyết phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm thi đấu 12 tháng. Án phạt này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của bóng đá Malaysia, đặc biệt là khi các cầu thủ này đều đã góp mặt trong chiến thắng quan trọng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi không chỉ Việt Nam mà cả Liên đoàn bóng đá Nepal cũng đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA. Họ cho rằng Malaysia đã sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong trận thắng 2-0 trước Nepal, và yêu cầu kết quả trận đấu phải bị hủy bỏ. Điều này đặt Malaysia trước nguy cơ bị xử thua cả hai trận đấu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của họ.

Để đối phó, FAM đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA và thuê một đội ngũ luật sư quốc tế để bào chữa. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng thực sự nằm ở niềm tin của người hâm mộ. Từ chỗ tự hào về một đội tuyển mạnh mẽ với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, giờ đây họ phải đối mặt với sự thật rằng những thành công đó có thể được xây dựng trên sự gian dối.

FAM đã nhận về rất nhiều chỉ trích từ chinh CĐV nước nhà

Những biến động nội bộ và nỗ lực dọn dẹp của FAM

Sức ép dư luận đã buộc FAM phải hành động. Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra. Các lãnh đạo khác cũng lên tiếng phân định trách nhiệm, khẳng định bộ phận chuyên môn của đội tuyển không liên quan đến quá trình xác minh giấy tờ. Những động thái này được xem là nỗ lực khoanh vùng trách nhiệm, nhưng vẫn chưa thể xoa dịu dư luận đang đòi hỏi một câu trả lời minh bạch về người phải chịu trách nhiệm cuối cùng.

FAM vẫn đang nỗ lực làm dịu đi sự phẫn nộ từ dư luận

Lời kết

Vụ nhà báo Malaysia cáo buộc đội nhà bị môi giới lừa trong vụ bê bối nhập tịch đã để lại một vết sẹo sâu sắc trong lòng bóng đá nước này, biến những chiến thắng trên sân cỏ thành nỗi hổ thẹn lẫn sự hoài nghi. Dù kết quả kháng cáo của FAM trước FIFA có ra sao, tin tức bóng đá Malaysia cũng sẽ cần một thời gian rất dài để có thể xây dựng lại hình ảnh và quan trọng hơn là khôi phục lại niềm tin đã mất nơi người hâm mộ.