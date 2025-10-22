Nhận định Augsburg – RB Leipzig vào lúc 20:30 ngày 25/10 thuộc khuôn khổ vòng 8 Bundesliga, Xoilac hứa hẹn sẽ diễn ra đầy kịch tính khi cả hai đội đều có những mục tiêu riêng. Trong khi Augsburg cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thì RB Leipzig lại muốn khẳng định sức mạnh của một ứng cử viên cho top đầu. Với phong độ và lực lượng vượt trội, RB Leipzig được dự đoán sẽ có một chiến thắng thuyết phục.

Đánh giá phong độ của Augsburg – RB Leipzig

Trước thềm cuộc đối đầu này, có sự chênh lệch đáng kể về phong độ giữa hai câu lạc bộ. Vì vậy, bạn hãy theo dõi những nội dung mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây.

Augsburg: Phong độ bất ổn

Augsburg đang trải qua một giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy khó khăn với phong độ trồi sụt. Trong 5 trận gần nhất tại Bundesliga, đội chủ sân WWK Arena chỉ giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Trận hòa 1-1 trước FC Koln ở vòng đấu gần nhất đã phần nào cho thấy sự nỗ lực của toàn đội, nhưng chừng đó là chưa đủ để người hâm mộ có thể yên tâm. Hàng thủ của Augsburg vẫn là điểm yếu lớn khi họ nằm trong nhóm những đội để thủng lưới nhiều nhất giải.

Augsburg đang thi đấu vô cùng thất vọng

RB Leipzig: Sức mạnh đáng gờm

Trái ngược với đối thủ, RB Leipzig lại đang thể hiện một phong độ ấn tượng và ổn định. “Đàn bò” đã có những bước tiến vững chắc trên bảng xếp hạng Bundesliga nhờ chuỗi trận thăng hoa.

Trong 5 trận gần nhất, họ đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Trận thắng 2-1 trước Hamburger SV ở vòng đấu trước đã tiếp thêm sự tự tin cho các học trò của HLV Marco Rose. Với một đội hình đồng đều và chất lượng, RB Leipzig đang cho thấy họ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng mùa này.

So sánh và nhận định

Dựa vào phong độ hiện tại, có thể thấy RB Leipzig đang hoàn toàn vượt trội so với Augsburg. Đội khách không chỉ có thành tích tốt hơn mà còn sở hữu một đội hình chất lượng với nhiều ngôi sao trong đội hình.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía RB Leipzig khi họ đã giành tới 12 chiến thắng trong 22 lần gặp nhau gần nhất, trong khi Augsburg chỉ có được 3 lần ca khúc khải hoàn. Do đó, một chiến thắng cho RB Leipzig là điều được nhiều người dự đoán.

Bảng tỷ lệ kèo trận Augsburg – RB Leipzig

Bảng tỷ lệ kèo trận Augsburg – RB Leipzig dưới đây sẽ mang đến cho bạn những góc nhìn chính xác nhất.

Bảng tỷ lệ kèo trận Augsburg – RB Leipzig

Soi kèo châu Á Augsburg – RB Leipzig

Trên thị trường kèo châu Á, RB Leipzig được xếp ở cửa trên với tỷ lệ chấp khá cao, dao động từ 1 đến 1 1/4 trái. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi đội khách đang có phong độ hủy diệt và được đánh giá cao hơn về mọi mặt.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng với sức mạnh vượt trội, RB Leipzig hoàn toàn có thể tạo ra một thế trận áp đảo và giành một chiến thắng cách biệt. Do đó, lựa chọn RB Leipzig ở kèo châu Á sẽ là một quyết định an toàn và hợp lý cho các nhà đầu tư.

Dự đoán: RB Leipzig -0.5

Soi kèo châu Âu Augsburg – RB Leipzig

Tương tự như kèo châu Á, kèo châu Âu cũng đang nghiêng hẳn về phía đội khách RB Leipzig. Tỷ lệ ăn của RB Leipzig ở kèo này là khá thấp, điều đó cho thấy giới chuyên môn đang đặt niềm tin rất lớn vào một chiến thắng của “Đàn bò”.

Trong khi đó, tỷ lệ ăn của Augsburg và cửa hòa lại ở mức rất cao, cho thấy khả năng xảy ra hai kịch bản này là không lớn. Vì vậy, lựa chọn RB Leipzig ở kèo châu Âu cũng là một sự lựa chọn sáng suốt.

Dự đoán: RB Leipzig thắng

Soi kèo Tài Xỉu Augsburg – RB Leipzig

Với sức tấn công mạnh mẽ của RB Leipzig và hàng thủ không mấy chắc chắn của Augsburg, trận đấu này được dự đoán sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Phía đội khách đang sở hữu hàng công sắc bén với nhiều chân sút chất lượng, trong khi Augsburg lại thường xuyên mắc sai lầm ở hàng phòng ngự. Thống kê cho thấy các trận đối đầu gần đây giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng. Do đó, khả năng trận đấu nổ Tài là rất cao.

Dự đoán: Tài 3.25

Xoilac dự đoán tỷ số Augsburg – RB Leipzig

Với những phân tích trên, có thể thấy câu lạc bộ RB Leipzig đang nắm giữ mọi lợi thế trong tay. Một chiến thắng đậm đà cho đội khách là điều hoàn toàn dễ dàng xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Augsburg 1-3 RB Leipzig

RB Leipzig sẽ có được 3 điểm trong chuyến làm khách này

Tổng kết

Trận đấu được nhận định giữa Augsburg và RB Leipzig vào lúc 20:30 ngày 25/10 hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng với phong độ yếu kém và lực lượng thua thiệt, Augsburg khó có thể tạo nên bất ngờ trước một RB Leipzig đang hừng hực khí thế. Một chiến thắng thuyết phục dành cho “Đàn bò” là kịch bản được dự đoán trước. Người hâm mộ có thể mong chờ một trận cầu mãn nhãn với nhiều bàn thắng được ghi.