Nhận định Auxerre – Olympique Lyonnais vào lúc 21:00 ngày 23/11

Nhận định Auxerre – Olympique Lyonnais hứa hẹn là cuộc đối đầu chênh lệch tại sân Stade de l’Abbé-Deschamps. Trong khi Auxerre đang vật lộn trong nhóm xuống hạng thì Lyon lại cần điểm để cạnh tranh một vị trí trong top đầu, hứa hẹn một trận cầu mà đội khách sẽ chiếm ưu thế.

Vài nét về phong độ của Auxerre – Olympique Lyonnais

Phong độ gần đây của hai đội cho thấy một bức tranh tương phản rõ rệt, phản ánh đúng vị trí của họ trên bảng xếp hạng và là cơ sở quan trọng để đưa ra những dự đoán cho trận đấu tới.

Auxerre: Chìm trong khủng hoảng

Mùa giải 2025/26 đang diễn ra theo một kịch bản vô cùng khó khăn cho Auxerre. Đội chủ sân Stade de l’Abbé-Deschamps hiện đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, một vị trí trong nhóm cầm đèn đỏ đầy nguy hiểm. Sau 12 vòng đấu, những gì họ làm được là rất khiêm tốn với chỉ 7 điểm, một thành tích đáng báo động cho những người yêu mến đội bóng. Phong độ của họ là một chuỗi những kết quả thất vọng khi đã phải nhận tới 9 thất bại kể từ đầu mùa.

Điểm sáng hiếm hoi của Auxerre là việc họ thường chơi ổn định hơn khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng điều đó là không đủ để bù đắp cho sự yếu kém mỗi khi phải hành quân xa nhà. Lối chơi của đội bóng bộc lộ quá nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng tấn công khi họ chỉ ghi được trung bình 0.58 bàn mỗi trận, một hiệu suất quá thấp ở một giải đấu đòi hỏi sự hiệu quả như Ligue 1.

Những trận thua liên tiếp gần đây đã đẩy thầy trò huấn luyện viên Christophe Pélissier vào thế chân tường, và họ buộc phải nỗ lực hơn 100% sức lực trong phần còn lại của mùa giải nếu muốn ở lại với giải đấu cao nhất nước Pháp. Về lực lượng, đội chủ nhà cũng đối mặt với những lo lắng khi Nathan Buayi-Kiala và Telli Siwe vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Auxerre đang thi đấu rất thiếu ổn định

Olympique Lyonnais: Đi tìm sự ổn định

Bên kia chiến tuyến, Olympique Lyonnais đang có một vị thế an toàn hơn nhiều so với đối thủ. “Những chú sư tử sông Rhone” hiện đang xếp ở vị trí thứ 7 với 20 điểm, một thành tích không quá tệ nhưng vẫn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ.

Mùa giải của Lyon đã bắt đầu với những biến cố lớn bên ngoài sân cỏ, khi họ từng đối mặt với án phạt bị giáng xuống Ligue 2 vì vấn đề tài chính, tuy nhiên CLB đã kháng cáo thành công để tiếp tục ở lại giải đấu cao nhất. Những bất ổn đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý và sự chuẩn bị của toàn đội.

Phong độ của Lyon trong thời gian gần đây có thể được mô tả bằng hai từ “thất thường”. Họ có thể giành những chiến thắng ấn tượng nhưng cũng có thể bất ngờ sảy chân trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đội quân của HLV Paulo Fonseca đã giành được 6 chiến thắng từ đầu mùa nhưng cũng đã để thua 4 trận. Gần đây nhất, họ đã phải nhận thất bại 2-3 trong trận cầu căng thẳng với đối thủ mạnh PSG và để thua 0-2 trước Real Betis tại đấu trường Europa League.

Mặc dù sở hữu một đội hình chất lượng hơn hẳn Auxerre, nhưng phong độ không ổn định khi thi đấu trên sân khách là một vấn đề mà Lyon cần phải cải thiện. Thêm vào đó, danh sách chấn thương của họ cũng khá dài với những cái tên quan trọng như Malick Fofana, Ernest Nuamah và Orel Mangala.

Bảng tỷ lệ kèo trận Auxerre – Olympique Lyonnais

Để mang đến cho quý độc giả cái nhìn tổng quan nhất về các lựa chọn đầu tư, xoilac xin cung cấp bảng tỷ lệ kèo từ các nhà cái uy tín.

Soi kèo Auxerre – Olympique Lyonnais chi tiết

Dựa trên những phân tích về phong độ, lực lượng và lịch sử đối đầu, các chuyên gia của chúng tôi đưa ra những nhận định chi tiết về các tỷ lệ kèo phổ biến nhất, nhằm giúp người hâm mộ có được lựa chọn sáng suốt.

Soi kèo chấp

Với sự chênh lệch lớn về mọi mặt từ phong độ, chất lượng đội hình đến lịch sử đối đầu, việc lựa chọn Olympique Lyonnais ở kèo chấp châu Á là một quyết định an toàn. Auxerre khó có thể tạo ra bất ngờ với màn trình diễn yếu kém hiện tại.

Dự đoán: Olympique Lyonnais -0.5

Soi kèo châu Âu

Tương tự, ở kèo châu Âu, một chiến thắng cho Lyon là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất. Một kết quả hòa đã là thành công với Auxerre, nhưng ngay cả điều đó cũng rất khó để thực hiện trước một đối thủ vượt trội hơn hẳn.

Dự đoán: Olympique Lyonnais thắng

Soi kèo Tài Xỉu

Mặc dù các trận đấu giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng, nhưng hàng công của Auxerre hiện tại quá yếu để có thể đóng góp vào một kịch bản tưng bừng. Lyon có thể sẽ thắng với cách biệt an toàn nhưng trận đấu khó có khả năng vượt mốc Tài. Lựa chọn cửa Xỉu là một phương án hợp lý hơn.

Dự đoán: Tài 2.5

Xoilac dự đoán tỷ số

Lyon được kỳ vọng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận và không gặp nhiều khó khăn để tìm đường vào khung thành đối phương.

Xoilac tv dự đoán tỷ số: Auxerre 0 – 2 Olympique Lyonnais

Đội khách sẽ có được thắng lợi trong trận đấu này

Tổng kết

Tóm lại, trận đấu giữa Auxerre vs Olympique Lyonnais vào ngày 23/11 tới đây là một cuộc đối đầu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp lẫn phong độ. Auxerre đang trong cơn khủng hoảng và rất cần điểm để trụ hạng, nhưng đối thủ của họ lại là một Lyon vượt trội về mọi mặt, đồng thời cũng đang khát khao chiến thắng.