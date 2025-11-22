Nhận định Borussia Dortmund – Stuttgart vào lúc 21:30 ngày 22/11

Nhận định Borussia Dortmund – Stuttgart hứa hẹn sẽ là một trong những trận cầu tâm điểm của vòng 11 Bundesliga, khi cả hai đội đều đang có phong độ cao và cùng chia sẻ vị trí thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra trên sân Signal Iduna Park vào lúc 21:30 ngày 22/11 không chỉ là cuộc chiến vì ba điểm mà còn là màn khẳng định vị thế của hai thế lực đang lên của bóng đá Đức.

Vài nét về phong độ của Borussia Dortmund – Stuttgart

Bundesliga mùa giải 2025/2026 đang chứng kiến một cuộc đua hấp dẫn ở nhóm đầu, và cuộc đối đầu giữa Borussia Dortmund vs Stuttgart là minh chứng rõ nét nhất cho sự kịch tính đó. Cả hai câu lạc bộ đều đang thể hiện một bộ mặt đầy tích cực, ổn định, hứa hẹn một trận đấu không khoan nhượng.

Phong độ Borussia Dortmund

Borussia Dortmund bước vào trận đấu này với một vị thế vững chắc trong top 4. Dưới sự dẫn dắt của HLV Niko Kovac, đội bóng vùng Ruhr đã cho thấy sự lột xác mạnh mẽ so với giai đoạn đầu mùa giải trước, chơi ổn định và hiệu quả hơn. Gần đây, họ đã có những chiến thắng quan trọng tại Bundesliga, như việc đánh bại Augsburg với tỷ số 1-0, cho thấy khả năng chắt chiu cơ hội và bảo toàn thành quả.

Tuy nhiên, xen kẽ vào đó là những kết quả chưa thực sự thuyết phục như trận hòa 1-1 với Hamburger SV hay thất bại nặng nề 1-4 trước Manchester City ở đấu trường châu Âu, bộc lộ những điểm yếu ở hàng phòng ngự khi phải đối mặt với các đối thủ có hàng công mạnh. Sức mạnh của Dortmund vẫn nằm ở hàng công với những cái tên chất lượng như Serhou Guirassy, Karim Adeyemi và tài năng trẻ Jobe Bellingham, hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho bất kỳ hàng thủ nào.

Dortmund đang chơi khá ổn định

Phong độ Stuttgart

Ở phía bên kia chiến tuyến, Stuttgart đang là một “hiện tượng” thú vị của mùa giải. “Thiên nga trắng” dưới thời HLV Sebastian Hoeness đã trình diễn một lối chơi đầy quả cảm và hiệu quả, giúp họ bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 4, bằng điểm với chính Dortmund nhưng kém về hiệu số. Phong độ gần đây của Stuttgart cũng rất ấn tượng, đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà.

Dù vừa phải nhận thất bại 1-3 trước đối thủ mạnh RB Leipzig, nhưng trước đó họ đã có những chiến thắng thuyết phục. Đáng chú ý, Stuttgart sở hữu một hàng công hiệu quả và một hàng thủ được tổ chức tốt. Sự nguy hiểm của họ đến từ lối chơi tập thể và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Việc phải làm khách tại Signal Iduna Park sẽ là một thử thách lớn, nhưng với những gì đã thể hiện, Stuttgart hoàn toàn có đủ tự tin để tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu Borussia Dortmund – Stuttgart

Một yếu tố đáng kinh ngạc là Stuttgart hoàn toàn áp đảo Dortmund trong những lần gặp nhau gần đây. “Thiên nga trắng” đã toàn thắng trong cả 5 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, biến họ thành “khắc tinh” thực sự của đội bóng vùng Ruhr. Thậm chí, Stuttgart còn nhiều lần giành chiến thắng ngay tại Signal Iduna Park, cho thấy họ không hề e ngại áp lực sân khách. Lợi thế tâm lý này chắc chắn sẽ là vũ khí lợi hại của đội khách trong trận đấu tới.

Bảng tỷ lệ kèo trận Borussia Dortmund – Stuttgart

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Borussia Dortmund – Stuttgart mà xoilac đã tổng hợp, bạn có thể tham khảo.

Bảng tỷ lệ kèo trận Borussia Dortmund – Stuttgart

Soi kèo Borussia Dortmund – Stuttgart chi tiết

Trận đấu này được dự báo sẽ rất khó lường khi cả hai đều có những điểm mạnh riêng. Dortmund có lợi thế sân nhà và dàn sao chất lượng, trong khi Stuttgart lại có sự tự tin từ lịch sử đối đầu và phong độ ổn định.

Soi kèo chấp

Đội bóng vùng Ruhr luôn chơi rất thăng hoa trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, mức kèo này cũng tiềm ẩn rủi ro không nhỏ cho những ai tin tưởng vào Dortmund. Lịch sử đối đầu gần đây đang hoàn toàn chống lại họ, khi Stuttgart đã thắng kèo châu Á ở cả 5 lần gặp nhau gần nhất. Phong độ của Stuttgart cũng không hề tệ. Do đó, lựa chọn Stuttgart được chấp 0.75 có thể là một phương án an toàn.

Dự đoán: Stuttgart +0.75

Soi kèo châu Âu

Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn một chút, nhưng mức chênh lệch không lớn. Với tư cách là “khắc tinh” của Dortmund, một kết quả hòa hoặc thậm chí một chiến thắng cho Stuttgart là hoàn toàn có thể xảy ra và đáng để cân nhắc.

Dự đoán: Hòa

Soi kèo Tài Xỉu

Những cuộc đối đầu giữa Dortmund và Stuttgart trong quá khứ thường diễn ra rất cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi. Thống kê cho thấy nhiều trận đấu đã kết thúc với tổng số bàn thắng từ 3 trở lên. Cả hai đội đều sở hữu hàng công mạnh. Thêm vào đó, hàng thủ của Dortmund đôi khi vẫn tỏ ra thiếu chắc chắn trước các đợt phản công nhanh.

Dự đoán: Tài 3.25

Xoilac tv dự đoán tỷ số

Dựa trên những phân tích về phong độ, lịch sử đối đầu và lối chơi của hai đội, trận đấu này được dự đoán sẽ diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn và có nhiều bàn thắng. Dortmund sẽ nỗ lực để phá dớp, trong khi Stuttgart sẽ chơi đầy tự tin.

Xoilac dự đoán tỷ số: Borussia Dortmund 2 – 2 Stuttgart

Cả 2 sẽ chia điểm nhau trong trận đấu tới

Tổng kết

Cuộc đại chiến giữa Borussia Dortmund vs Stuttgart không chỉ là một trận đấu quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch Bundesliga mà còn là một màn so tài đầy duyên nợ. Dortmund có lợi thế sân nhà cùng quyết tâm đòi lại món nợ, nhưng Stuttgart với sự tự tin và thành tích đối đầu vượt trội hoàn toàn có khả năng giành được ít nhất một điểm.