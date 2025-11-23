Nhận định Borussia Dortmund – Villarreal vào lúc 03:00 ngày 26/11

Nhận định trận cầu tâm điểm của lượt trận thứ năm vòng bảng UEFA Champions League sẽ là cuộc đọ sức rất được mong chờ giữa Borussia Dortmund vs Villarreal trên chảo lửa Signal Iduna Park. Cả hai đội bóng đều đang rất cần điểm để củng cố vị trí và nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out. Chính vì vậy, 90 phút sắp tới được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng, hấp dẫn.

Đánh giá phong độ hiện tại của Borussia Dortmund – Villarreal

Bước vào trận đấu quan trọng này, Borussia Dortmund đang có được một phong độ tương đối ổn định. Dù vừa phải nhận thất bại 1-4 trước một Manchester City quá mạnh tại Champions League vào đầu tháng 11, nhưng đó là trận thua đã được dự báo trước.

Tại đấu trường quốc nội Bundesliga, đội bóng vùng Ruhr vẫn đang cho thấy sức mạnh của mình. Họ đã có những chiến thắng quan trọng trước Augsburg và FC Koln, xen kẽ là những trận hòa với Hamburger SV và Eintracht Frankfurt.

Lối chơi của Dortmund dưới thời Niko Kovac vẫn dựa trên nền tảng tấn công rực lửa, tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh và khả năng dứt điểm đa dạng của hàng công. Sân nhà Signal Iduna Park vẫn luôn là một điểm tựa vững chắc, nơi họ đã bất bại trong 9 trận gần nhất, trong đó có tới 8 chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, Villarreal lại đang thể hiện một bộ mặt khá thất thường. “Tàu ngầm vàng” vừa gây thất vọng lớn khi để thua đội bóng yếu hơn là Pafos FC với tỷ số 0-1 ở cúp châu Âu.

Tuy nhiên, tại La Liga, họ lại đang có những kết quả rất tích cực. Thầy trò HLV Marcelino đã có những chiến thắng ấn tượng trước Espanyol, Rayo Vallecano và Valencia, cùng với đó là màn hủy diệt Ciudad de Lucena 6-0 tại Cúp Nhà vua.

Điều này cho thấy Villarreal vẫn là một đối thủ không thể xem thường, đặc biệt là khi họ có được sự hưng phấn. Vấn đề lớn nhất của đội bóng Tây Ban Nha lúc này chính là sự ổn định, đặc biệt là trong những trận đấu lớn và phải thi đấu trên sân khách.

Hai đội bóng đang có phong độ hoàn toàn trái ngược nhau

Lịch sử đối đầu Borussia Dortmund – Villarreal

Trong quá khứ, hai đội chưa từng đối đầu trong một trận đấu chính thức tại UEFA Champions League. Họ mới chỉ có 2 lần chạm trán trong khuôn khổ các trận giao hữu. Kết quả đang có phần nghiêng về phía Villarreal khi họ có được 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Gần nhất là vào tháng 8 năm 2024, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2.

Trước đó vào tháng 7 năm 2022, Villarreal đã đánh bại Dortmund với tỷ số 2-0. Dù những trận giao hữu không mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn, nhưng nó cũng cho thấy “Tàu ngầm vàng” không hề e ngại đại diện của nước Đức. Cuộc đối đầu sắp tới tại Champions League sẽ là lần đầu tiên hai đội so tài ở một giải đấu chính thức, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Bảng tỷ lệ kèo trận Borussia Dortmund – Villarreal

Dựa trên những phân tích về phong độ và lợi thế sân nhà, các nhà cái đều đánh giá Borussia Dortmund cao hơn trong cuộc đối đầu này.

Soi kèo Borussia Dortmund – Villarreal chi tiết

Dựa vào các tỷ lệ kèo và những phân tích sâu hơn, xoilac đã đưa ra những dự đoán cụ thể cho từng loại kèo.

Kèo chấp

Phong độ hủy diệt trên sân nhà của Dortmund là cơ sở vững chắc để tin tưởng vào họ. Với mức chấp 0.75, một chiến thắng với cách biệt tối thiểu là đủ để nhà đầu tư vào đội chủ nhà có lợi nhuận. Đây là lựa chọn an toàn hơn so với một Villarreal thi đấu phập phù trên sân khách.

Dự đoán: Chọn Borussia Dortmund -0.75

Kèo châu Âu

Khả năng Villarreal tạo nên bất ngờ và giành chiến thắng (tỷ lệ 4.40) là không cao, trong khi một kết quả hòa (tỷ lệ 3.90) cũng khó có thể xảy ra khi Dortmund đang rất cần 3 điểm để chắc suất đi tiếp. Với sức mạnh tấn công và sự cổ vũ của khán giả nhà, một chiến thắng cho Dortmund là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất.

Dự đoán: Chọn Borussia Dortmund thắng

Kèo Tài Xỉu

Cả Dortmund và Villarreal đều sở hữu hàng công chất lượng và có lối chơi thiên về tấn công. Những trận đấu gần đây của cả hai đội thường có nhiều bàn thắng được ghi. Dortmund đã ghi bàn trong hầu hết các trận sân nhà của mình, trong khi Villarreal cũng cho thấy khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương không tồi. Với thế trận đôi công mà cả hai đội có thể tạo ra, khả năng trận đấu có nhiều hơn 3 bàn thắng là rất cao.

Dự đoán: Chọn Tài 2.5

Xoilac tv dự đoán tỷ số

Kết hợp những phân tích trên, một chiến thắng dành cho đội chủ nhà Borussia Dortmund với tỷ số cách biệt là điều được dự đoán. Hàng công của Dortmund được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để mang về 3 điểm quan trọng.

Xoilac dự đoán tỷ số: Borussia Dortmund 3 – 1 Villarreal

Dortmund sẽ có được chiến thắng quan trọng này

Tổng kết

Tóm lại, trận đấu giữa Borussia Dortmund vs Villarreal hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá tấn công hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà, phong độ ổn định hơn và quyết tâm cao độ, Dortmund được dự đoán sẽ là đội giành chiến thắng cuối cùng. Villarreal chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn, nhưng việc phải thi đấu trên chảo lửa Signal Iduna Park sẽ là một thử thách quá lớn đối với họ ở thời điểm hiện tại.