Nhận định Cremonese – Roma vào lúc 21:00 ngày 23/11

AS Roma sẽ có chuyến hành quân được dự báo đầy thử thách đến sân của Cremonese trong khuôn khổ vòng đấu tiếp theo của Serie A. Với mục tiêu củng cố vị trí trong top đầu, “Bầy sói” rất cần một chiến thắng. Tuy nhiên, về nhận định thì Cremonese không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, đặc biệt là khi họ được thi đấu trên sân nhà Giovanni Zini.

Nhận định phong độ Cremonese – Roma

Phong độ gần đây của Roma khá ổn định với chuỗi trận thắng ấn tượng, giúp họ bay cao trên bảng xếp hạng. Ngược lại, đội chủ nhà lại đang gặp nhiều khó khăn và chật vật ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Dù vậy, lịch sử đối đầu cho thấy Cremonese luôn biết cách gây khó khăn cho Roma, thậm chí đã từng giành những chiến thắng bất ngờ.

Phong độ Cremonese

Cremonese đang có một mùa giải không mấy suôn sẻ. Sau những vòng đấu đầu tiên, đội chủ sân Giovanni Zini vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết, thể hiện qua chuỗi trận hòa và thua xen kẽ. Dù đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng hàng thủ vẫn là điểm yếu chí mạng của đội bóng này. Lối chơi của họ thiếu đi sự đột biến và dễ bị bắt bài, khiến cho việc tìm kiếm chiến thắng trở nên vô cùng gian nan.

Trong 5 trận gần nhất, Cremonese chỉ giành được một chiến thắng, còn lại là những trận hòa và thua đáng tiếc. Điều này cho thấy sự bất ổn trong lối chơi cũng như tâm lý của các cầu thủ. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng đây chưa hẳn là một lợi thế lớn khi họ cũng không có được thành tích tốt tại đây.

Cremonese đang thi đấu thiếu ổn định

Phong độ AS Roma

Trái ngược với đối thủ, AS Roma lại đang có phong độ rất cao. Thầy trò HLV De Rossi đang bay cao trên bảng xếp hạng với một chuỗi trận bất bại ấn tượng. Lối chơi tấn công đa dạng và hiệu quả đang là vũ khí lợi hại của “Bầy sói”. Hàng công với những ngôi sao như Dybala, Lukaku đang thi đấu bùng nổ và liên tục “nhả đạn”.

Sự tự tin của các cầu thủ Roma đang lên rất cao, đặc biệt là sau những chiến thắng quan trọng trước các đối thủ mạnh. Phong độ xuất sắc trên sân khách cũng là một điểm cộng lớn cho đội bóng thủ đô. Với lực lượng và phong độ vượt trội, Roma được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ trong trận đấu sắp tới.

Bảng tỷ lệ kèo trận Cremonese – Roma

Các nhà cái uy tín đều đánh giá Roma cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và Tài Xỉu đều cho thấy sự chênh lệch đáng kể về đẳng cấp và phong độ giữa hai đội.

Bảng tỷ lệ kèo trận Cremonese – Roma

Soi kèo châu Á Cremonese – Roma

Trên thị trường kèo châu Á, Roma được xếp ở cửa trên với mức chấp khá sâu, dao động từ 0.5 đến 1 trái. Mức kèo này cho thấy giới chuyên môn tin tưởng vào một chiến thắng cách biệt cho đội khách. Với phong độ hiện tại, việc Roma vượt qua mức kèo chấp này là hoàn toàn khả thi.

Lựa chọn Roma chấp cả trận là một quyết định an toàn cho các nhà đầu tư. Hàng công sắc bén của họ đủ sức để xuyên thủng hàng phòng ngự yếu kém của Cremonese. Hơn nữa, thành tích đối đầu cũng nghiêng về phía đội bóng thủ đô, tạo thêm cơ sở để tin tưởng vào một chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán: Roma -0.75

Soi kèo châu Âu Cremonese – Roma

Tương tự kèo châu Á, tỷ lệ kèo châu Âu cũng nghiêng hẳn về phía Roma. Tỷ lệ cho một chiến thắng của đội khách ở mức rất thấp, trong khi tỷ lệ cho một kết quả hòa hoặc chiến thắng cho Cremonese lại rất cao. Điều này phản ánh đúng thực lực và phong độ của hai đội ở thời điểm hiện tại.

Khả năng Roma giành trọn 3 điểm là rất lớn. Do đó, xoilac lựa chọn cửa Roma thắng ở kèo châu Âu là một lựa chọn hợp lý và có tỷ lệ thành công cao. Mặc dù lợi nhuận không quá cao, nhưng đây là một lựa chọn an toàn và chắc chắn.

Dự đoán: Roma thắng

Soi kèo Tài Xỉu Cremonese – Roma

Kèo Tài Xỉu của trận đấu này được dự đoán sẽ ở mức khá cao, khoảng 2.5 bàn. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi Roma đang sở hữu một hàng công rất mạnh, trong khi Cremonese lại có hàng thủ khá yếu. Những trận đấu gần đây của cả hai đội cũng thường có nhiều bàn thắng được ghi.

Khả năng trận đấu có nhiều bàn thắng là rất cao. Roma sẽ chủ động tấn công để tìm kiếm chiến thắng, trong khi Cremonese cũng sẽ nỗ lực để có được bàn thắng danh dự trên sân nhà. Do đó, lựa chọn cửa Tài là một lựa chọn đáng để cân nhắc.

Dự đoán: Tài 2.5

Xoilac tv dự đoán tỷ số Cremonese – Roma

Với sự chênh lệch về mọi mặt, một chiến thắng dành cho AS Roma là điều được dự báo trước. Thậm chí, đây có thể là một chiến thắng đậm đà cho đội khách.

Xoilac dự đoán: Cremonese 1-3 AS Roma

Đội khách sẽ có được 3 điểm trong cuộc hành quân này

Tổng kết

Trận đấu giữa Cremonese vs Roma hứa hẹn sẽ là một trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng cơ hội để Cremonese tạo nên bất ngờ là rất nhỏ. Với phong độ và lực lượng vượt trội, Roma nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Đây sẽ là một trận đấu mà “Bầy sói” thể hiện sức mạnh của mình, đồng thời khẳng định tham vọng ở mùa giải năm nay.