Nhận định Getafe – Atlético de Madrid vào lúc 00:30 ngày 24/11

Nhận định Getafe – Atlético de Madrid hứa hẹn một trận cầu nảy lửa và đầy tính chiến thuật trong bối cảnh hai đội bóng thủ đô đang theo đuổi những mục tiêu riêng biệt. Trong khi Atlético khao khát duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu La Liga, Getafe lại cần điểm để củng cố vị trí an toàn và nuôi hy vọng vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.

Nhận định phong độ Getafe – Atlético de Madrid

Trước khi đi sâu vào phân tích các tỷ lệ kèo, việc đánh giá phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu của hai câu lạc bộ là vô cùng cần thiết. Những yếu tố này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về sức mạnh và điểm yếu của mỗi đội, từ đó đưa ra những dự đoán có cơ sở.

Phong độ Getafe

Getafe đang trải qua một giai đoạn với phong độ tương đối bất ổn, khi các kết quả thắng thua xen kẽ nhau. Lối chơi của đội chủ sân Coliseum Alfonso Pérez vẫn dựa trên nền tảng phòng ngự chắc chắn, một đặc sản đã làm nên thương hiệu của họ dưới thời huấn luyện viên José Bordalás.

Tuy nhiên, hàng công lại đang là một bài toán nan giải khi họ gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, thể hiện qua số bàn thắng khá khiêm tốn. Dù có những chiến thắng quan trọng, nhưng những thất bại ngay sau đó đã khiến họ chưa thể bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng. Thành tích trên sân nhà của Getafe cũng không thực sự ấn tượng, đây là một điểm đáng lo ngại khi họ phải tiếp đón một đối thủ mạnh như Atlético.

Getafe đang thi đấu vô cùng bất ổn

Phong độ Atlético de Madrid

Trái ngược với đối thủ, Atlético Madrid đang thể hiện một phong độ rất cao và ổn định, xứng đáng với vị thế của một ứng cử viên vô địch. Đoàn quân của HLV Diego Simeone đang bay cao trên bảng xếp hạng La Liga nhờ một chuỗi trận thắng ấn tượng.

Họ vẫn duy trì được bản sắc phòng ngự trứ danh, được xem là một trong những hàng thủ tốt nhất giải đấu, trong khi hàng công lại thi đấu ngày càng hiệu quả với sự tỏa sáng của các ngôi sao. Phong độ hủy diệt này giúp họ tự tin hành quân đến sân của Getafe với mục tiêu không gì khác ngoài ba điểm trọn vẹn để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vương.

Lịch sử đối đầu

Khi nhìn vào thành tích đối đầu, có thể thấy một sự chênh lệch rất lớn nghiêng hẳn về phía Atlético de Madrid. Thống kê chỉ ra rằng Getafe gần như là “mồi ngon” của đối thủ cùng thành phố trong nhiều năm qua. Cụ thể, trong 46 lần gặp nhau kể từ năm 2005, Atlético đã giành chiến thắng tới 30 trận, trong khi Getafe chỉ có 5 lần được hưởng niềm vui.

Đáng chú ý hơn, Getafe đã không thể thắng được Atlético kể từ năm 2011, một minh chứng cho sự áp đảo tuyệt đối của đội bóng sọc đỏ-trắng. Hàng công của Getafe thường xuyên “tịt ngòi” mỗi khi chạm trán hệ thống phòng ngự kiên cố của Atlético.

Bảng tỷ lệ kèo trận Getafe – Atlético de Madrid

Bảng tỷ lệ kèo trận Getafe – Atlético de Madrid

Bảng tỷ lệ kèo trận Getafe – Atlético de Madrid

Soi kèo châu Á Getafe – Atlético de Madrid

Dù Getafe có lợi thế sân nhà và lối chơi phòng ngự khó chịu, nhưng Atlético Madrid lại tỏ ra vượt trội ở mọi mặt. Đội bóng của Simeone đã thắng kèo châu Á ở 7 trong 8 trận gần nhất, cho thấy họ là một địa chỉ đầu tư đáng tin cậy. Ngược lại, Getafe lại thường xuyên thua kèo khi đối đầu với Atlético. Với sức mạnh và sự ổn định hiện có, khả năng cao Atlético Madrid sẽ vượt qua được mức kèo chấp mà nhà cái đưa ra.

Dự đoán: Atlético Madrid -0.5

Soi kèo châu Âu Getafe – Atlético de Madrid

Mức ăn cho cửa Atlético Madrid thắng (kèo 2) là tương đối thấp, trong khi mức ăn cho cửa Getafe thắng (kèo 1) và cửa Hòa (kèo X) lại rất cao. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi Atlético không chỉ có phong độ tốt hơn mà còn được lịch sử ủng hộ một cách tuyệt đối.

Một kết quả hòa cũng khó xảy ra khi nhìn vào chuỗi 25 trận đối đầu gần nhất mà Getafe không biết mùi chiến thắng trước đối thủ. Do đó, lựa chọn an toàn và khả dĩ nhất cho các nhà đầu tư ở kèo châu Âu chính là đặt niềm tin vào thầy trò HLV Diego Simeone.

Dự đoán: Atlético Madrid thắng

Soi kèo Tài Xỉu Getafe – Atlético de Madrid

Getafe gặp vấn đề trong khâu ghi bàn, trong khi Atlético lại nổi tiếng với khả năng giữ sạch lưới. Thêm vào đó, 7 trong 9 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng có kịch bản tương tự, với tổng số bàn thắng không vượt quá 2 bàn. Vì vậy, cửa Xỉu được xem là lựa chọn sáng giá cho cặp đấu này.

Dự đoán: Xỉu 2

Xoilac tv dự đoán tỷ số Getafe – Atlético de Madrid

Dựa trên những phân tích toàn diện về phong độ, lịch sử đối đầu và các loại kèo, một chiến thắng nhẹ nhàng cho đội khách là kết quả được dự báo trước. Atlético Madrid với đẳng cấp và sự già dơ của mình sẽ biết cách kiểm soát thế trận và trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Xoilac dự đoán: Getafe 0 – 2 Atlético de Madrid

Đội khách Atlético sẽ có chiến thắng dễ dàng trong trận đấu này

Tổng kết

Tóm lại, trận derby Madrid tại Coliseum Alfonso Pérez được dự đoán sẽ là một trận đấu mà Atlético Madrid chiếm thế thượng phong. Mặc dù Getafe sẽ chiến đấu kiên cường với lợi thế sân nhà, sự vượt trội về mọi mặt của thầy trò Diego Simeone là không thể phủ nhận.