Nhận định Rennes – Monaco vào lúc 01:00 ngày 23/11

Nhận định Rennes – Monaco là một trong những trận cầu được mong đợi nhất tại vòng 13 Ligue 1 2025/26, hứa hẹn một màn so tài nảy lửa và đầy kịch tính trên sân Roazhon Park. Cả hai đội bóng đều đang có những mục tiêu rõ ràng tại giải quốc nội và rất cần một chiến thắng để củng cố vị thế trên bảng xếp hạng.

Đánh giá phong độ của Rennes – Monaco

Trận đấu sắp tới giữa Rennes và Monaco được dự báo sẽ vô cùng khó lường khi cả hai đều đang thể hiện những bộ mặt khác nhau trong thời gian gần đây. Việc phân tích kỹ lưỡng phong độ của từng đội sẽ là chìa khóa để đưa ra những dự đoán chính xác nhất.

Rennes: Dần tìm lại sự ổn định

Sau một giai đoạn khởi đầu mùa giải tương đối chật vật, Rennes dường như đã tìm lại được nhịp điệu chiến thắng cần thiết ngay trước kỳ nghỉ quốc tế. Hai chiến thắng liên tiếp trước Strasbourg và Paris FC không chỉ giúp họ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng mà còn là một liều thuốc tinh thần cực kỳ quan trọng. Trước đó, đội bóng của HLV Julien Stephan đã trải qua một chuỗi 6 trận không biết đến mùi chiến thắng ở Ligue 1, với 5 trận hòa và 1 trận thua, một thành tích đáng thất vọng.

Hiện tại, Rennes đang tạm xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Ligue 1, chỉ kém đối thủ Monaco đúng 2 điểm. Điều này có nghĩa là một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ vượt qua chính đối thủ của mình. Lợi thế sân nhà Roazhon Park là một điểm tựa vững chắc, nơi họ luôn thi đấu với một tinh thần quyết tâm cao độ.

Thống kê cho thấy Rennes đã bất bại trong nhiều trận gần nhất trên mọi đấu trường, cho thấy sự kiên cường và khó bị đánh bại của đội bóng này. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đôi khi vẫn còn bộc lộ những sơ hở, bằng chứng là họ vẫn để thủng lưới khá đều đặn ngay cả trong những trận đấu mà hàng công chơi tốt.

Rennes đang dần lấy lại được phong độ của mình

Monaco: Phong độ trồi sụt đáng báo động

Ở phía bên kia chiến tuyến, Monaco lại đang mang đến một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Dù đang xếp ở vị trí thứ 6 và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu, nhưng phong độ của đội bóng công quốc lại rất thiếu ổn định.

Trận thua muối mặt trước Lens ở vòng đấu gần nhất là một đòn giáng mạnh vào tham vọng và sự tự tin của thầy trò HLV Adi Hütter. Trong những trận gần nhất tại giải vô địch quốc gia, thành tích của Monaco không thực sự thuyết phục.

Sự thất thường là điều có thể thấy rõ trong lối chơi của Monaco mùa này. Họ có thể chơi bùng nổ và ghi nhiều bàn thắng nhưng cũng có thể dễ dàng sụp đổ trước một đối thủ được tổ chức tốt.

Khả năng thi đấu trên sân khách của Monaco cũng là một dấu hỏi, dù họ đã có những chiến thắng trong các chuyến hành quân xa nhà gần đây. Vấn đề lớn nhất của Monaco lúc này có lẽ nằm ở sự tập trung của hàng phòng ngự, vốn thường xuyên mắc những sai lầm cá nhân và để lộ nhiều khoảng trống chết người.

Bảng tỷ lệ kèo trận Rennes – Monaco

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo cho trận đấu giữa Rennes vs Monaco:

Bảng tỷ lệ kèo trận Rennes – Monaco

Soi kèo châu Á Rennes – Monaco

Mức kèo đồng banh (0:0) phản ánh chính xác sự cân bằng của cặp đấu này. Rennes có phong độ và lợi thế sân nhà, trong khi Monaco được lịch sử đối đầu ủng hộ. Đây là một kèo đấu khó đoán, nhưng dựa vào động lực hiện tại, đội chủ nhà Rennes có phần đáng tin cậy hơn một chút.

Dự đoán: Rennes +0

Soi kèo châu Âu Rennes – Monaco

Tỷ lệ kèo châu Âu không có sự chênh lệch đáng kể giữa hai cửa thắng, cho thấy giới chuyên môn cũng đang rất phân vân. Với tính chất khó lường và việc cả hai đều có lý do để không thua, cửa Hòa (X) với tỷ lệ 3.60 là một lựa chọn đầu tư mạo hiểm nhưng có giá trị.

Dự đoán: Hòa

Soi kèo Tài Xỉu Rennes – Monaco

Đây là lựa chọn sáng giá nhất trong trận đấu này. Lịch sử đối đầu giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng, và phong độ gần đây của cả hai cũng cho thấy điều tương tự. Với hàng công mạnh và hàng thủ hớ hênh của đôi bên, kịch bản một trận cầu bùng nổ bàn thắng là rất dễ xảy ra. Lựa chọn cửa Tài 3 có độ an toàn cao.

Dự đoán: Tài 3

Xoilac dự đoán tỷ số Rennes – Monaco

Một thế trận đôi công hấp dẫn được dự báo, nơi cả hai đội sẽ tạo ra nhiều cơ hội và cùng nhau ghi bàn. Với sự cân bằng hiện tại, một kết quả hòa có tỷ số là hợp lý nhất.

Xoilac tv dự đoán tỷ số: Rennes 2-2 Monaco

Cả hai sẽ chia điểm trong trận đấu này

Tổng kết

Trận đấu giữa Rennes vs Monaco vào rạng sáng ngày 23/11 hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất vòng 13 Ligue 1. Rennes đang có dấu hiệu trở lại nhưng phải đối mặt với một đối thủ kỵ giơ, trong khi Monaco cần một chiến thắng để khẳng định lại vị thế sau thất bại đáng quên.