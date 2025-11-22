Nhận định Liverpool – Nottingham Forest vào lúc 22:00 ngày 22/11

Nhận định Liverpool – Nottingham Forest lúc 22:00 ngày 22/11 hứa hẹn một trận cầu nảy lửa khi The Kop đang khát khao phục thù sau thất bại ở lượt đi. Với lợi thế sân nhà Anfield cùng dàn hảo thủ, thầy trò HLV Arne Slot được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trước một Nottingham Forest đang có dấu hiệu chững lại.

Đánh giá phong độ hiện tại của Liverpool – Nottingham Forest

Sau đây là những đánh giá chi tiết về phong độ của hai câu lạc bộ trước thềm đại chiến mà bạn có thể tham khảo.

Phong độ của Liverpool: Báo động đỏ trên sân khách

Liverpool, nhà đương kim vô địch Premier League, đang trải qua một giai đoạn đầy biến động. Mặc dù vẫn giữ được thành tích ấn tượng trên sân nhà Anfield với những chiến thắng quan trọng, nhưng phong độ sân khách của họ lại đang ở mức đáng báo động. Thất bại 0-3 trước đại kình địch Manchester City mới đây đã nối dài chuỗi trận thua liên tiếp trên sân khách của The Kop lên con số 4, một thành tích tệ hại nhất kể từ năm 2012.

Sau 11 vòng đấu, đoàn quân của HLV Arne Slot mới chỉ có được 18 điểm và để thủng lưới tới 17 bàn, một con số đáng lo ngại cho hàng phòng ngự từng được xem là vững chắc nhất nhì giải đấu. Sự sa sút của nhiều cá nhân, đặc biệt là bản hợp đồng bom tấn Florian Wirtz và cả đội trưởng Virgil van Dijk, đang khiến lối chơi của Liverpool trở nên thiếu cân bằng và dễ bị tổn thương. Hơn nữa, sự ích kỷ trong lối chơi của ngôi sao Mohamed Salah cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến sức mạnh tấn công của Liverpool suy giảm.

Liverpool đang thi đấu thật sự thất vọng

Phong độ của Nottingham Forest: Hiện tượng chững lại

Trái ngược với sự bất ổn của Liverpool, Nottingham Forest đã có một khởi đầu mùa giải như mơ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Espírito Santo, họ đã từng bay cao trên bảng xếp hạng với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp và thậm chí còn đánh bại chính Liverpool ở trận lượt đi. Lối chơi phòng ngự phản công khoa học, dựa trên một hàng thủ vững chắc và tốc độ của các cầu thủ tấn công như Anthony Elanga và Callum Hudson-Odoi đã biến Nottingham thành một hiện tượng thú vị của giải đấu.

Tuy nhiên, dường như tuần trăng mật của HLV Nuno Santo và các học trò đang dần kết thúc. Trong những vòng đấu gần đây, Nottingham đã có dấu hiệu chững lại. Dù vẫn thể hiện được sự khó chịu, nhưng họ không còn duy trì được sự thăng hoa như giai đoạn đầu mùa. Trận đấu sắp tới trên sân Anfield sẽ là một thử thách thực sự cho tham vọng và bản lĩnh của “The Tricky Trees”.

Lịch sử đối đầu Liverpool – Nottingham Forest

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng khá cân bằng. Trong 13 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool đã giành chiến thắng 7 trận, trong khi Nottingham Forest có 3 lần ca khúc khải hoàn, và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, trong những lần đối đầu gần đây tại Premier League, kết quả thường khá sít sao.

Ở mùa giải trước, mỗi đội đều có được một chiến thắng trên sân nhà. Trận lượt đi của mùa giải năm nay, Nottingham Forest đã gây sốc khi đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0, một kết quả mà chắc chắn thầy trò HLV Arne Slot vẫn chưa thể quên.

Bảng tỷ lệ kèo trận Liverpool – Nottingham Forest

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Liverpool – Nottingham Forest mà Xoilac đã tổng hợp, bạn có thể tham khảo:

Bảng tỷ lệ kèo trận Liverpool – Nottingham Forest

Soi kèo Liverpool – Nottingham Forest chi tiết

Dựa trên những phân tích về phong độ, lực lượng và lịch sử đối đầu, có thể đưa ra những dự đoán chi tiết về các kèo đấu của trận Liverpool – Nottingham Forest.

Kèo chấp

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm phục thù, Liverpool chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn và chấp kèo khá sâu. Tuy nhiên, với phong độ sân khách tệ hại và một hàng công chưa thực sự vào phom, việc Liverpool có thể thắng với cách biệt lớn là một dấu hỏi.

Ngược lại, Nottingham Forest với lối chơi phòng ngự khó chịu hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho đội chủ nhà. Do đó, lựa chọn Nottingham Forest ở kèo được chấp có thể là một quyết định an toàn hơn.

Dự đoán: Chọn Nottingham Forest +1.25

Kèo châu Âu

Không có gì ngạc nhiên khi Liverpool là đội được đánh giá cao hơn hẳn ở kèo châu Âu. Sân Anfield luôn là một điểm tựa vững chắc cho “Lữ đoàn đỏ”. Dù đang gặp khó khăn, nhưng với đẳng cấp và chất lượng đội hình vượt trội, một chiến thắng cho Liverpool là điều được dự báo trước.

Dự đoán: Liverpool thắng

Kèo Tài Xỉu

Những trận đấu gần đây của Liverpool thường có khá nhiều bàn thắng được ghi, nhưng chủ yếu là do sự lỏng lẻo của hàng thủ. Trong khi đó, Nottingham Forest lại nổi tiếng với lối chơi phòng ngự chắc chắn và ít khi để thủng lưới nhiều bàn. Trận lượt đi giữa hai đội cũng chỉ có duy nhất một bàn thắng. Vì vậy, khả năng trận đấu này sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi.

Dự đoán: Xỉu 3

Xoilac tv dự đoán tỷ số

Với quyết tâm đòi lại món nợ đã vay và lợi thế sân nhà, Liverpool được dự đoán sẽ có một chiến thắng, dù sẽ không hề dễ dàng.

Xoilac dự đoán tỷ số: Liverpool 1-0 Nottingham Forest.

Liverpool sẽ có được 3 điểm trong trận đấu này

Tổng kết

Trận đấu giữa Liverpool vs Nottingham Forest hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ và kịch tính. Liverpool đang rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Nottingham Forest cũng muốn chứng tỏ rằng họ không phải là một hiện tượng nhất thời.