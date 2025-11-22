Nhận định Udinese – Bologna vào lúc 21:00 ngày 22/11

Nhận định Udinese – Bologna trong khuôn khổ vòng 12 Serie A hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài đầy kịch tính trên sân Dacia Arena. Trận đấu diễn ra vào lúc 21:00 ngày 22/11 sẽ là cơ hội để Udinese, đội bóng đang có phong độ thiếu ổn định, tìm lại chính mình trước một Bologna đang bay cao trên bảng xếp hạng và thể hiện một lối chơi vô cùng vững chắc.

Đánh giá phong độ của Udinese – Bologna

Trước khi đi sâu vào phân tích các tỷ lệ kèo, việc nhìn lại phong độ gần đây của hai đội là vô cùng cần thiết. Những kết quả vừa qua đã phần nào cho thấy sự khác biệt về sự ổn định và tham vọng của Udinese và Bologna ở mùa giải năm nay.

Udinese

Udinese đang trải qua một giai đoạn tương đối thất thường của mùa giải. Trong những vòng đấu gần đây, đội chủ sân Dacia Arena đã cho thấy một bộ mặt khó lường khi có thể giành những chiến thắng ấn tượng nhưng cũng bất ngờ sảy chân. Cụ thể, họ đã có những thắng lợi quan trọng trước Atalanta (1-0) và Lecce (3-2), nhưng cũng phải nhận những thất bại trước các đối thủ mạnh hơn như AS Roma (0-2) và Juventus (1-3).

Xen kẽ vào đó là các trận hòa với Cremonese và Cagliari, cho thấy sự thiếu ổn định trong lối chơi. Sau 11 vòng đấu, Udinese đang tạm xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, một vị trí an toàn ở giữa bảng. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất của họ chính là phong độ trên sân nhà gần đây khá tốt với 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 3 trận gần nhất.

Udinese đang thi đấu khá thất thường

Bologna

Trái ngược hoàn toàn với sự phập phù của đội chủ nhà, Bologna đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng và ổn định. Đội quân của HLV Vincenzo Italiano đang bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 5. Chuỗi 6 trận bất bại gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng và 3 trận hòa, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của họ.

Gần đây, Bologna đã xuất sắc đánh bại Napoli với tỷ số 2-0 và vượt qua Parma 3-1, bên cạnh các trận hòa kiên cường trước Torino và Fiorentina. Sức mạnh của Bologna không chỉ đến từ hàng công hiệu quả mà còn dựa trên một hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn, khi mới chỉ để thủng lưới 8 bàn sau 11 trận, một trong những thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu.

So sánh

Đặt lên bàn cân, có thể thấy rõ sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Bologna cho thấy sự ổn định, lối chơi gắn kết và một hàng thủ vững chãi, giúp họ trở thành một trong những đội khó bị đánh bại nhất Serie A. Trong khi đó, Udinese lại thi đấu khá cảm hứng, có thể bùng nổ trên sân nhà nhưng lại dễ dàng gục ngã trước những đối thủ được tổ chức tốt.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc, đặc biệt là việc có rất nhiều trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Trong 33 lần gặp nhau, Udinese thắng 13, Bologna thắng 7 và có tới 13 trận bất phân thắng bại.

Lần gặp nhau gần nhất vào tháng 4 năm 2025 cũng đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, một trận đấu mà Bologna kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Udinese. Điều này báo hiệu một cuộc đối đầu không hề dễ dàng cho cả hai, dù Bologna được đánh giá cao hơn.

Bảng tỷ lệ kèo trận Udinese – Bologna

Để mang đến cái nhìn tổng quan nhất cho giới đầu tư, xoilac đã tổng hợp bảng tỷ lệ kèo từ các nhà cái uy tín dưới đây:

Bảng tỷ lệ kèo trận Udinese – Bologna

Soi kèo châu Á Udinese – Bologna

Bologna đang sở hữu chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường và đã thắng kèo tới 14 trong 18 trận gần nhất có áp tỷ lệ. Ngược lại, Udinese lại là đội có tỷ lệ thua kèo châu Á khá cao trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi đối đầu với các đội bóng mạnh hơn.

Dù có lợi thế sân nhà, nhưng trước một Bologna được tổ chức tốt và thi đấu kỷ luật, khả năng “Ngựa vằn” giữ lại dù chỉ 1 điểm cũng là một thử thách lớn. Do đó, lựa chọn Bologna ở kèo chấp này được xem là một quyết định an toàn và có cơ sở hơn cho các nhà đầu tư.

Dự đoán: Bologna -0.25

Soi kèo châu Âu Udinese – Bologna

Lịch sử đối đầu giữa hai đội ghi nhận rất nhiều kết quả hòa, và Udinese cũng đang có phong độ tốt trên sân nhà. Trận hòa 0-0 ở lần gặp gỡ gần nhất là một minh chứng cho sự kỵ giơ giữa hai đội. Do đó, dù Bologna được đánh giá cao hơn về khả năng chiến thắng, nhưng một kết quả hòa cũng là kịch bản rất dễ xảy ra và đáng để cân nhắc.

Dự đoán: Bologna thắng

Soi kèo Tài Xỉu Udinese – Bologna

Mức kèo 2.25 cho thấy khả năng trận đấu có ít bàn thắng là rất cao. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi Bologna sở hữu hàng thủ vững chắc bậc nhất Serie A và các trận đấu của họ thường diễn ra rất chặt chẽ.

Dự đoán: Xỉu 2.25

Xoilac dự đoán tỷ số Udinese – Bologna

Một thế trận giằng co là điều được dự báo, nhưng Bologna với sự ổn định và chất lượng đội hình nhỉnh hơn sẽ biết cách tạo ra sự khác biệt.

Xoilac tv dự đoán tỷ số: Udinese 0-1 Bologna

Bologna sẽ có chiến thắng nhẹ nhàng trước Udinese

Tổng kết

Cuộc đối đầu giữa Udinese vs Bologna vào ngày 22/11 tới đây chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Bologna đang có thiên thời, địa lợi và nhân hòa để hướng tới một chiến thắng ngay trên sân khách, qua đó tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.